Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 03.05.2020, gegen 18:00, parkte eine 33-Jährige ihren BMW in der Comeniusstraße, parallel zur Tankstelle der Dürkheimer Straße. Dieser Bereich ist zurzeit aufgrund einer Baustelle eine Sackgasse. Als die 33-Jährige am 04.05.2020, gegen 17:45 Uhr, wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie einen Schaden an der Fahrertür fest, der wahrscheinlich von einem höheren Fahrzeug verursacht worden war. Aufgrund der Schadenshöhe und dem Schadensbild dürfte der Unfall durch ein rückwärtsrangierendes Fahrzeug, eventuell ein LKW oder ein Baustellenfahrzeug, verursacht worden sein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrer und Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

