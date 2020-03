Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer gesucht - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Dienstag in der Rummelstraße ein Auto beschädigt hat.

Der ältere Mann fuhr gegen 10 Uhr in der Rummelstraße Richtung Stiftsplatz. Er hatte einen Regenschirm dabei, der seitlich herausragte. Etwa in Höhe der Postfiliale kam dem Radfahrer ein Auto entgegen. Beim Vorbeifahren an dem Wagen streifte der Mann mit seinem Regenschirm das Auto. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrradfahrer weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Wer hat gegen 10 Uhr im Bereich der Rummelstraße einen älteren Mann auf einem grauen Fahrrad gesehen oder kann Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben? An dem Fahrrad war ein Gepäckkorb montiert. Der Mann hatte einen Regenschirm bei sich. Er war mit einem beigefarbenen Mantel und einer Mütze gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

