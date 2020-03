Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Lieferwagen rollt gegen parkendes Auto

Kaiserslautern (ots)

Das Fahrzeug eines Paketzustellers ist am Dienstag im Fischbacher Weg gegen ein parkendes Auto gerollt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.

Den Unfall beobachtete ein Zeuge am Vormittag. Demnach war ein Paketzusteller aus seinem Wagen ausgestiegen, um eine Sendung auszuliefern. Während der Mann mit der Auslieferung beschäftigt war, machte sich sein Fahrzeug selbstständig. Der Lieferwagen rollte gegen ein am Straßenrand parkendes Auto. Das Auto wurde beschädigt. Nach getaner Arbeit setzte sich der Zusteller in seinen Wagen und fuhr weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Zeuge informierte den geschädigten Fahrzeughalter, der seinerseits bei der Polizei Anzeige erstattete. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf

