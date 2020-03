Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots)

Wegen Zechbetrugs ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 41-Jährige hatte am Montagabend ein Restaurant im östlichen Stadtgebiet besucht und sich für ein Pauschalangebot für Essen und Getränke vom Buffet entschieden. Nachdem er gegessen und getrunken hatte, weigerte sich der Mann, den fälligen Betrag zu bezahlen, und wollte das Restaurant verlassen. Seine Begründung: Es habe ihm nicht geschmeckt und im Fisch hätten "Plastikteile" gesteckt. Dass es sich dabei um ganz normale Fischgräten handelte, wollte der 41-Jährige nicht einsehen. Mitarbeiter des Lokals verständigten daraufhin die Polizei.

Gegenüber den Beamten betonte der Mann immer wieder, dass ihm übel sei - was er auch mit entsprechenden Geräuschen demonstrierte. Er selbst forderte einen Rettungswagen an - doch als dieser vor Ort eintraf, ging es dem 41-Jährigen plötzlich wieder gut genug, so dass er die Rettungskräfte wieder wegschickte... |cri

