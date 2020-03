Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl oder Unterschlagung?

Kaiserslautern (ots)

Weil sich jemand unberechtigt seinen Geldbeutel unter den Nagel riss, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag Anzeige erstattet. Wie der 49-Jährige zu Protokoll gab, hatte er am Vormittag zwischen 10 und 10.30 Uhr eine Bankfiliale in der Eisenbahnstraße besucht und seinen Geldbeutel dort auf einem Stehpult abgelegt, während er seine Bankgeschäfte erledigte.

Als der Mann die Filiale verließ, vergaß er den Geldbeutel - und als es ihm wenig später auffiel, war die Börse nicht mehr da. Ein unbekannter Täter muss das Portemonnaie in der Zwischenzeit an sich genommen haben. Darin befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein, EC-Karte und Krankenkassenkarte. Die Ermittlungen laufen. |cri

