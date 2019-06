Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vier Trickdiebe bestehlen Seniorin in Bad Vilbel ++ Illegaler Vogelfänger in Bad Nauheim ++ Zeugen nach Unfallfluchten gesucht ++ Unfall beim Wechselbrücken-Wechsel ++ u.a.

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Unfall beim Wechselbrücken-Wechsel

Altenstadt: In der Industriestraße in Altenstadt sollten in der vergangenen Nacht, gegen 01.15 Uhr, die Wechselbrücken von zwei LKW getauscht werden. Dabei brachen die Stützen eine Wechselbrücke zusammen, in der auch Gefahrstoffe geladen waren. Die Wechselbrücke konnte mit einem Kran und in Unterstützung und Absicherung durch die Feuerwehr wieder aufgestellt werden. Glücklicherweise ging kein in dem Container befindliches Behältnis kaputt, so dass auch keiner der unterschiedlichsten geladenen Gefahrstoffe auslief.

*

Golf angefahren

Bad Nauheim: In der Hubert-Vergölst-Straße, auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes beschädigte ein Parkplatznutzer zwischen 16.30 und 18 Uhr am Dienstag einen grauen VW Golf und richtete dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro an diesem an. Der Unfallverursacher kam jedoch nicht seinen gesetzlichen Pflichten nach, sondern fuhr einfach davon. Hinweise auf ihn erbittet daher die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Illegales Vogelfangen

Bad Nauheim: Ein derzeit in Bad Nauheim wohnender 49-jähriger Mann steht im Verdacht mehrfach mit Fallen Singvögel gefangen zu haben. Bereits Ende Mai gab es einen Hinweis darauf, dass er mit einem Lockvogel in einem Käfig Singvögel anlockte. Am gestrigen Dienstag meldete ein Zeuge erneut eine solche Fangaktion. Die Polizei konnte daraufhin zwei Fallen sicherstellen. Zwei bei dem 49-Jährigen aufgefundene Meisen konnten in die Freiheit entlassen werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz, nach welchem das Fangen verboten ist.

*

Fahrräder gestohlen

Bad Nauheim: Mit einem Schloss gesichert stellte eine Friedbergerin am Dienstag ihr Fahrrad im Hinterhof eines Hauses in der Lindenstraße ab. Zwischen 11.30 und 12 Uhr gelang es einem Dieb trotz allem das schwarze Cube Mountainbike im Wert von 500 Euro zu entwenden. Um Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Bad Nauheim: Auch von einem Fahrradständer auf dem Park & Ride Parkplatz Am Goldstein entwendete ein Dieb am Dienstag ein Fahrrad. Zwischen 08.30 und 15 Uhr liegt hier die Tatzeit. Erbeuten konnte der Täter ein Zundapp blue 6 Mountainbike im Wert von rund 200 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

*

Missglücktes Überholmanöver

Bad Vilbel: Ein 19-jähriger Autofahrer aus Hofheim überholte am Dienstag, gegen 13.05 Uhr einen vor sich fahrenden PKW in der Büdinger Straße. Dabei übersah er den PKW eines entgegenkommenden 47-jährigen Gelnhäuser. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der PKW des 19-Jährigen gegen das Fahrzeug des zuvor überholten geschleudert wurde. Der Gelnhäuser verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

*

Einer festgenommen - drei flüchtig

Bad Vilbel: Im Milanweg klingelten am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr, zwei Jugendliche an der Tür eines Seniors. Sie gaben vor beim Fußballspiel aus Versehen einen Ball in den Garten des Mannes geschossen zu haben und baten um Einlass, um diesen zu holen. Während dann einer der beiden den Senior ablenkte, durchsuchte der andere das Haus nach Wertsachen. Er fand etwas Bargeld, welches er samt einigen Schlüsseln mitgehen ließ, als er das Haus durch die Terrassentür verließ. Während sich die beiden jugendlichen Trickdiebe im Haus befanden, standen zwei Männer auf der Straße Schmiere. Nachbarn kam dies seltsam vor, weshalb sie die Polizei verständigten. Diese konnte einen der Jugendlichen, einen 16-jährigen Frankfurter, vorübergehend festnehmen, da die Nachbarn ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Seine Komplizen konnten die Flucht ergreifen, wobei die beiden Schmiere stehenden Männer vermutlich einen weißen Motorroller nutzten. Sie werden als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Der Fahrer soll eine kräftige Statur haben und trug dunkle Kleidung. Der Mitfahrer soll schlanker gewesen sein und trug eine dunkle kurze Hose. Der flüchtige Jugendliche wird als 16 bis 18 Jahre alt, mit heller Hautfarbe, etwa 1.70 bis 1.80m groß, schlank und mit braunen Haaren beschrieben. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet nun um weitere Hinweise auf die Trickdiebe. Wo fielen sie vielleicht vor oder nach der Tat auf?

*

Unfallflucht

Butzbach: An der Comturkirche in Nieder-Weisel beschädigte ein Verkehrsteilnehmer zwischen 09.30 und 18.30 Uhr am Dienstag den schwarzen VW Polo einer Butzbacherin am Heck. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, entgegen.

*

Auf Supermarktparkplatz beschädigt

Nidda: Gegen die Heckstoßstange eines schwarzen 3er BMW stieß ein Nutzer des REWE-Parkplatzes An der Heugasse am Dienstag, zwischen 21 und 21.30 Uhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 800 Euro an dem BWM. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, der einfach davonfuhr, wird gebeten diese der Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, zu übermitteln.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell