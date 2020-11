Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach Autoaufbrüchen - Zeugen gesucht

NeussNeuss (ots)

Am Dienstagmorgen (03.11.) erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere Autoaufbrüche in Neuss, die sich in der Nacht von Montag (02.11.), 21:00 Uhr, auf Dienstag (03.11.), 07:00 Uhr, aber auch am Wochenende zuvor ereigneten. Die Arbeitsweise der bislang unbekannten Täter war nahezu identisch: Sie schlugen die Seitenscheiben geparkter Autos ein und durchsuchten deren Innenräume. Während den Unbekannten in einem Fall ein Notebook und ein Tablet in die Hände fiel, gingen sie bei anderen Autos nach ersten Erkenntnissen leer aus.

Die Tatorte liegen an der Selikumer-, Stephan- und der Hammer Landstraße, sowie am Hermannsplatz. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das zentrale Kriminalkommissariat 14 in Neuss bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Straßen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden. Immer wieder kommt es vor, dass Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen werden. Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell