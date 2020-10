POL-KR: Fischeln: Außenspiegel von Autos beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Polizeipräsidium Krefeld

Zwischen Donnerstag (15. Oktober 2020) und Dienstag (20. Oktober 2020) haben Unbekannte mehrere Autospiegel zerstört.

Bereits zwischen Donnerstag und Freitag wurden auf der Wilhelmstraße und der Phillipp-Reis-Straße Außenspiegel von insgesamt fünf Pkw beschädigt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit drei weiteren Fahrzeugen auf der Hafelsstraße und der Marienstraße, an denen am heutigen Dienstag Außenspiegel demoliert wurden. In der Nacht gegen halb zwei hatte ein Zeuge zwei dunkel gekleidete Männer auf Fahrrädern beobachtet, die mit einem Gegenstand auf parkende Autos eingeschlagen haben sollen.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und bittet sie, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden (497).

