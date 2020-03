Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200304-2: Elf Kilogramm Kokain sichergestellt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz der Autobahn 4 in Richtung Olpe haben Zivilkräfte der Polizei am Dienstag (03. März) rund elf Kilogramm Kokain gefunden.

Polizisten kontrollierten gegen 17:30 Uhr einen 52-jährigen Italiener, der angab, sich berufsbedingt zurzeit in Deutschland aufzuhalten. Bei der Durchsuchung des Autos stellten sie fest, dass der Wagen manipuliert und für den professionellen Transport von Betäubungsmitteln umgebaut wurde. In einem Hohlraum fanden die Polizisten rund elf Kilogramm Kokain. Sie stellten die Drogen sicher und nahmen den 52-Jährigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (nh)

