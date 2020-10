Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Einbrecher flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Samstag (17. Oktober 2020) brachen zwei Einbrecher gegen 19 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße Hohen Dyk in Krefeld - Inrath/Kliedbruch ein.

Der Hauseigentümer befand sich zur Tatzeit im Urlaub und erhielt über sein Smartphone eine Benachrichtigung, dass die im Haus eingebauten Bewegungssensoren und Überwachungskameras eine Bewegung im Haus feststellten. Per Live-Stream konnte der Hauseigentümer dann von seinem Urlaubsort auf seinem Mobiltelefon sehen, dass sich zwei unbekannte Männer mit Taschenlampen in seiner Küche aufhalten. Mit einer App konnte der Hausbesitzer dann weiterhin das Licht im Haus von seinem Aufenthaltsort einschalten und beobachten, wie die Täter schließlich durch die Terrassentür in den Garten und schließlich weiter zu Fuß in Richtung Hohen Dyk flüchteten.

Beide Täter sollen ca. 25-30 Jahre alt gewesen sein.

Eine Person war mit einer olivgrünen Fleecejacke, einem grauen Kapuzenpulli und einer dunklen Hose bekleidet. Er trug bei der Tatausführung einen schwarz / blauen Rucksack und im Gesicht ein schwarzes Tuch, als Maskierung.

Der zweite Einbrecher war mit einem dunklen Kapuzenpulli, einer dunkelblauen Steppweste und einer dunklen Hose bekleidet. Auch er trug bei der Tatausführung ein schwarzes Tuch um den Hals.

Die Täter durchwühlten vor der Entdeckung die Schränke im Schlafzimmer des Hauses. Sie gelangten durch ein Wohnzimmerfenster, das in Richtung des rückwärtigen Garten liegt, in das Haus.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (495).

