Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mal wieder: falsche Polizistin am Telefon

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag, 6. Oktober 2020, erhielten wieder mehr als ein Dutzend Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger Anrufe von einer falschen Polizistin. Die Betrügerin gab sich in den meisten Fällen als Kriminalbeamtin aus und versuchte mit unterschiedlichen Maschen, Auskünfte über Kontodaten, Wertgegenstände oder Wohnverhältnisse zu bekommen. Alle Angerufenen haben bisher richtig gehandelt. Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei. Erfahrungsgemäß ist mit weiteren Versuchen im Stadtgebiet zu rechnen. Das Telefonat sollte sofort beendet werden, sobald der Gesprächspartner Geld fordert. Familiäre oder finanzielle Verhältnisse sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Die Polizei sollte bei verdächtigen Anrufen sofort über den Notruf 110 informiert werden.

