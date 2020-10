Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrschülerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Nachmittag gegen 17:10 Uhr kam es im Ortsteil Rotthausen auf der Schwarzmühlenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Zuvor war eine 18-jährige Fahrschülerin mit ihrem Motorrad, von dem an der Schwarzmühlenstraße gelegenen Parkplatz, nach rechts in die Schwarzmühlenstraße abgebogen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte sie frontal auf einem Klein-Lkw, dessen 21-jähriger Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Schwarzmühlenstraße in Rtg. Rotthausen unterwegs war. Dieser konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fahrschülerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Schwarzmühlenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000.- Euro.

