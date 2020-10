Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Taschendiebinnen vorläufig festgenommen - Geschädigte gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat die Gelsenkirchener Polizei am gestrigen Montagmittag, 5. Oktober, an der Bahnhofstraße in der Altstadt zwei Taschendiebinnen (27,28) aus Dortmund vorläufig festgenommen. Der 42-jährige Ladendetektiv beobachtete gegen 13.20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft zwei Verdächtige, die sich mit mehreren Kleidungsstücken in der Hand einer älteren Frau näherten. Die Diebinnen setzten die Bekleidung als Sichtschutz ein und stahlen ihrem Opfer eine dunkle längliche Geldbörse aus der Handtasche. Anschließend verließen sie den Tatort. Dem Tatzeugen gelang es, beide Täterinnen festzuhalten. Anschließend alarmierte er die Polizei. Die Beamten nahmen die Taschendiebinnen mit zur Wache. Die Geschädigte konnte nicht mehr angetroffen werden. Daher bitten die Ermittler der Gelsenkirchener Polizei die Bestohlene, sich unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209-365-8240 (Kriminalwache) zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass Taschendiebe ihre Chance tagsüber vor allem in den Einkaufszentren in den Innenstädten und in den Stadtteilen sowie auf Flohmärkten wittern. Aber auch im abendlichen Gedränge schlagen sie gerne zu. Taschendiebe lenken ihre Opfer ab. Sie rempeln an, schirmen ab, provozieren ein Gedränge, fragen nach der Uhrzeit, dem Weg oder nähern sich durch "Antanzen". Weitere Tipps sind auf der Internetseite der Polizei Gelsenkirchen zu finden: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/augen-auf-und-tasche-zu-0.

