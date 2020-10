Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Brand einer Hecke

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 02.10.20, gegen 16:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache, in der Buchenstraße in Brake zu einem Heckenbrand. Hierdurch wurden neben der Hecke weitere Gegenstände, die sich im Garten des Geschädigten befanden, in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde ein Kleinkind, welches zum Zeitpunkt des Brandes im Garten spielte und somit den Rauch eingeatmet haben könnte, vorsorglich zur Untersuchung in eine Kinderklinik verbracht. Die freiwillige Feuerwehr Brake Hafenstraße war mit 15 Einsatzkräften schnell vor Ort, konnte den Brand ablöschen und somit ein übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die Ermittlungen bezüglich fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung wurden durch die Polizei aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

