Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen; Hude: Entwendeter Verkaufsanhänger wieder aufgefunden

Delmenhorst (ots)

Der am Freitag in Hude als entwendet gemeldete Verkaufsanhänger konnte in Oldenburg wieder aufgefunden werden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde dieser nicht entwendet, sondern ohne Absprache mit dem Eigentümer berechtigt nach Oldenburg verbracht. Zeugenhinweise sind daher nicht mehr erforderlich.

