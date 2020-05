Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer fährt auf Auto auf

Weilerbach (ots)

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Straße In den Sandäckern leicht verletzt worden.

Der Radler fuhr hinter dem Pkw einer 48 Jahre alten Frau her. Als die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der Zweiradfahrer zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der Frau auf.

Der Anstoß war so heftig, dass die Heckscheibe des Tourans zersplitterte. Dabei zog sich der 52-Jährige leichte Schnittverletzungen an der Hand zu. Die Autofahrerin und ihre beiden Kinder blieben unverletzt.

Auto und Mountainbike wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. |mhm

