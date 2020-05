Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Einkaufswagen Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich mit einem Einkaufswagen hat ein Unbekannter am Dienstag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Mannheimer Straße einen Pkw beschädigt. Die 66-jährige Fahrerin bemerkte den Schaden erst später, als Zeugen sie darauf aufmerksam machten. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei aktuell davon aus, dass ein Einkaufswagen gegen das Auto gestoßen sein könnte. Der Schaden dürfte mindestens 500 Euro betragen. Ein Verantwortlicher gab sich nicht zu erkennen, weshalb die Beamten jetzt wegen Unfallflucht ermitteln. Zeugen, die Hinweise geben können oder am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz den Unfall wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

