Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der A81 - Polizei beschlagnahmt vier Führerscheine

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens haben sich vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 29 Jahren zu verantworten, die am Samstagabend gegen 22:50 Uhr auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart unterwegs waren. Zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Ludwigsburg-Nord fuhren sie Zeugen zufolge mit vier Ford Mustang und einem Dodge in wechselnder Besetzung zu dritt nebeneinander. In drei Fällen sollen sie dabei ihre Fahrzeuge zunächst auf etwa 100 km/h abgebremst haben, um anschließend auf der auf 120 km/h begrenzten Strecke auf deutlich über 200 km/h zu beschleunigen. Im Anschluss fuhren sie an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord von der Autobahn ab und wurden nach einem Zeugenhinweis auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums von Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg und der Verkehrspolizeiinspektion überprüft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde bei vier der fünf Fahrer der Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt.

