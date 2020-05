Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Tür beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Freitag 21:00 Uhr und Samstag 08:00 Uhr in der Poststraße in Böblingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zur Tatzeit auf ein Baustellenareal, wo sich ein Neubau im Bereich eines Kinos befindet. Dort trat oder drückte der Unbekannte am Neubau eine neu montierte Tür ein, wodurch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500.

