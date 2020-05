Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Warnbake und Warnleuchten gestohlen

Otterberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag an einem Baugerüst in der Hauptstraße eine Warnbake mitsamt Warnleuchten gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise zum Verbleib der Bake geben? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

