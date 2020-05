Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten - Erkrath - 2005077

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.05.2020) kam es in Erkrath zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurde.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ratinger in einem VW Caddy aus Richtung Erkrath kommend die Mettmanner Straße. Auf Höhe der Einmündung der Metzkausener Straße beabsichtigte er, nach links in diese Straße abzubiegen. Dazu hat er nach eigenen Angaben nur kurz abgebremst und seine Fahrt unmittelbar fortgeführt.

Beim Abbiegen hat er einen auf der Gegenfahrbahn herannahenden Motorradfahrer übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Bei dem Motorradfahrer handelt es sich um einen 23-jähriger Düsseldorfer. Er fuhr auf seinem Kraftrad der Marke Yamaha aus dem Neandertal kommend auf der Mettmanner Straße. Er wurde an seiner linken Hand und am rechten Bein schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden, wo er zur weiteren Behandlung stationär verblieb.

Der Ratinger wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus entlassen werden. Der VW Caddy wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Schätzungsweise beläuft sich der Gesamtschaden beider Fahrzeuge auf 8000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt und Verkehrsableitungen durchgeführt. Die Straße wurde gegen 16:30 Uhr wieder freigegeben.

