POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 30.12.2019

Briefkasten durch Feuerwerkskörper beschädigt

Peine. Am Sonntag, gegen 18:15 Uhr, wurde in der Pfingststraße ein Briefkasten eines Mehrparteienhauses beschädigt. Unbekannte Täter zündeten offenbar einen Feuerwerkskörper, welcher in dem Briefkasten explodierte. Die Täter flüchteten unerkannt.

Ein Schaden von etwa 400 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon; 05171/9990, zu melden.

Unfall mit leicht verletzter Person nach Wildwechsel

Gemeinde Hohenhameln. Am Sonntag, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Seesen, die Straße "Am Pfannteich" in Richtung Ohlum. Offenbar lenkte der Fahrer seinen PKW nach rechts, als Rehe die Fahrbahn kreuzten. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und kam in einem Erdhügel zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

