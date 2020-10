POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Kellerbrand; Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Kellerbrand; Unfall unter Alkoholeinfluss

Wildeshausen

Wildeshausen: Kellerbrand

Am Freitag, den 02.10.2020, um 20:27 Uhr wurde ein Kellerbrand in der Hermann-Ehlers-Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass in einem Kellerraum ein Sofa brannte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Wildeshausen, die mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden und so eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt und das Gebäude ist auch weiter bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ganderkesee: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 03.10.2020, 01:55 Uhr, ist es in Ganderkesee auf der Fockestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist und mit einer Bushaltestelle kollidierte. Der Fahrer, sowie dessen 22-jähriger Beifahrer aus der Gemeinde Ganderkesee verletzten sich bei dem Unfall leicht. Bei dem Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,74 Promille festgestellt, so dass eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Sachschaden wird auf 6.000,- EUR geschätzt.

