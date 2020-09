Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, Dreister Schmuckdieb entwendet hochwertige Kette - Zeugen gesucht

Mainz-Innenstadt (ots)

Donnerstag, 24.09.2020, 12:00 Uhr

Am Donnerstagmittag kommt es gegen 12:00 Uhr zum Diebstahl einer hochwertigen Kette in einem Juweliergeschäft in der Mainzer Innenstadt.

Der bislang unbekannte Täter lässt sich in dem Juweliergeschäft in der Mainzer Fußgängerzone, eine Halskette im Wert von fast 3000 Euro zeigen. Als er die Kette in der Hand hält, verlässt er unvermittelt den Laden und ergreift die Flucht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 170-180 cm, 25-30 Jahre, graue Jeans, graues Hemd, Baseball-Mütze der Chickago Bulls.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell