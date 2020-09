Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.09.2020, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der L131 zwischen Böllen und Neuenweg. Der 62-jährige Mann kam in einer Rechtskurve zu Fall und zog sich hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen.

