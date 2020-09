Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau

Weisweil: Rauchentwicklung in Wohnung - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

In Weisweil kam es am Mittwoch, 02.09.2020, gegen 22.45 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz. Von dort wurde Rauch aus eine Wohnhaus gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Keller des Hauses zu einem Brand, bei welchem auch einiges Inventar beschädigt wurde. Durch Rauch und Ruß entstand auch ein Schaden am Gebäude selbst. Die Schadenshöhe ist noch nicht genauer bekannt. Also mögliche Ursache kommt ein in Brand geratener Akku in Betracht. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Klettgau wurde der Brand rasch gelöscht und das Gebäude gelüftet.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell