Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Gullideckel ausgehoben und ins Gebüsch geworfen

Freiburg (ots)

Am heutigen Morgen, 03.09.2020, konnte durch die Polizei ein entfernter Gullideckel im Bereich der Alten Bundesstraße/ Kreuzung Hans-Bunte-Straße festgestellt werden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass dieser in eine dortige Hecke geworfen worden war. Der Bauhof setzte ihn wieder an Ort und Stelle ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben könnten werden gebeten sich unter Tel: 0761-8824221 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der Polizeiposten Gundelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

lr

