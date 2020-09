Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen-Oberhausen: Unfall vor der Volksbank - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (Meldungen) -

Rheinhausen-Oberhausen: Unfall vor der Volksbank - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor der Volksbank in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Rückwärtsausparken mit einer hinter dem Fahrzeug vorbeilaufenden Rentnerin mit einem Rollator. Die betagte Dame kam infolge des Zusammenpralls zu Sturz; der Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die am Boden liegende Dame zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen hellen, größeren PKW gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Laura Riske

Telefon: 0761 882 1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell