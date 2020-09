Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Zwei Unfälle in Kandern - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.09.2020, gegen 09 Uhr, befuhr ein Skoda-Fahrer die Hauptstraße in Kandern und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen Pedelec-Fahrer, der auf der Bahnhofstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 76-jährige Radler und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Bei einem zweiten Unfall gegen 09.30 Uhr, wurde in der Sitzenkircher Straße eine Skateboard-Fahrerin leicht verletzt. Die 17-Jährige soll von der Karl-Berner-Straße auf die querende Vorfahrtsstraße eingefahren und hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten Kleintransporter zusammengestoßen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

