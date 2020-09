Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Feuerwehreinsatz wegen starker Rauchentwicklung

Freiburg (ots)

Kurz vor 11 Uhr am Dienstag, 01.09.2020, wurde die Feuerwehr in den Hans-Thoma-Weg gerufen. Nachbarn hatten starke Rauchentwicklung aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Da in der betreffenden Wohnung niemand anwesend war, musste die Feuerwehr ein Fenster und die Wohnungstüre öffnen. Offensichtlich wurde zuvor von den Wohnungsnutzern beim Verlassen der Wohnung, ein Kochtopf auf dem Herd, bei eingeschalteter Herdplatte vergessen.

Die mit 25 Mann angerückte Feuerwehr Löffingen konnte nach Lüften der Wohnung und des Hausflurs wieder abrücken. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Beamten des Polizeipostens Löffingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

