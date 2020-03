POL-LB: Leonberg: Wohnungseinbruch, gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, E-Bike gestohlen; Gäufelden: VW im Graben gelandet

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Wohnungseinbruch

Zwischen Donnerstag vergangener Woche (12.März) und diesem Mittwoch suchte ein noch unbekannter Einbrecher die Schlossstraße in Leonberg heim. Dem Unbekannten gelang es, sich zunächst Zutritt in ein Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Anschließend manipulierte der Täter das Schloss einer Wohnungstür im dritten Obergeschoss und betrat diese Wohnung. Aus einem der Zimmer entwendete der Unbekannte anschließend einen dreistelligen Bargeldbetrag und machte sich damit davon. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Leonberg-Eltingen: gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr - Polizeipilot geblendet

Ein 41 Jahre alter Mann aus Leonberg wird sich wegen gefährliches Eingriffs in den Luftverkehr verantworten müssen, nachdem er am Donnerstag gegen 22.00 Uhr den Piloten eines im Einsatz befindlichen Polizeihubschraubers mit einem Laser geblendet haben soll. Die Besatzung des Hubschraubers führte über Leonberg Fahndungsmaßnahmen nach einer vermissten Person durch, als Pilot und Co-Pilot plötzlich einen grünen Laserstrahl wahrnahmen, der das Cockpit traf und durch den der Pilot auch geblendet wurde. Die sich anschließenden Ermittlungen führten die Beamten des Polizeireviers Leonberg zu einer Wohnung in einem Hochhaus im Stadtteil Eltingen. Dort konnten die Polizisten den 41-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Zur Durchführung der polizeilich notwendigen Maßnahmen wurde der Mann auf das Polizeirevier Leonberg gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Leonberg: E-Bike gestohlen

Zwischen Mittwoch 22.00 Uhr und Donnerstag 06.00 Uhr stahl ein noch unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike der Marke Bulls aus der Eltinger Straße in Leonberg. Das schwarze Fahrrad, Typ E-Stream Evo 2 FS, stand mittels Schloss gesichert vor einem Wohnhaus. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Gäufelden-Nebringen: VW im Graben gelandet

Vermutlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines VW gesetzt hatte, war ein 28-Jähriger am Freitag gegen 03.10 Uhr in einen Unfall auf der Kreisstraße 1031 zwischen Jettingen-Sindlingen und Gäufelden-Nebringen verwickelt. Auf seiner Fahrt in Richtung Nebringen kam der VW-Lenker nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, wo sich der PKW überschlug. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr, alarmierte die Polizei. Zunächst gab der 28-Jährige vor Ort gegenüber den eingetroffenen Beamten an, dass er nicht der Fahrer des PKW sei. Die vorhandene Spurenlage sprach jedoch gegen diese Aussage. Nach einem Atemalkoholtest, der positiv verlief, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Der VW wurde im Verlauf der Ermittlungen sichergestellt. Die Beschlagnahme des Führerscheins konnte zunächst nicht durchgeführt werden, da das Dokument nicht aufzufinden war. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen.

