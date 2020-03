POL-LB: 29-Jähriger in Böblingen in Gewahrsam genommen; Vorläufige Festnahme in Böblingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: 29-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein deutlich alkoholisierter 29-jähriger Mann löste am Donnerstagnachmittag in Böblingen einen Polizeieinsatz aus. Gegen 17:05 Uhr war eine Autofahrerin auf der Schönaicher Straße unterwegs und traf dort auf den Mann. Dieser sei schwankend auf die Straße gelaufen und hatte mehrere Fahrzeuge durch Gesten angehalten. Als sich die Frau auf Höhe des Mannes befand, soll er mit der Faust gegen die Windschutzscheibe ihres Wagens geschlagen haben. Im Anschluss daran sei er weitergelaufen und schlug erneut gegen die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw. An den beiden Fahrzeugen entstand jedoch kein Sachschaden. Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den Querulanten schließlich auf Höhe der Brunnenstraße an. Da der 29-Jährige sich aufgrund seiner Alkoholisierung kaum auf den Beinen halten konnte, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen und nach einer ärztlichen Untersuchung, die im Krankenhaus stattgefunden hat, zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Nachdem ein Angehöriger erreicht werden konnte, wurde der 29-Jährige gegen 20:00 Uhr in die Obhut des Familienmitglieds übergeben.

Böblingen: Versuchter Diebstahl

Durch laute Geräusche wurde am Freitag gegen 03:25 Uhr eine Anwohnerin in der Schömberger Straße in Böblingen geweckt. Als sie im weiteren Verlauf aus dem Fenster blickte, konnte sie zwei Jugendliche beobachten, die sich augenscheinlich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Daraufhin alarmierte sie die Polizei und hielt weiterhin ein wachsames Auge auf das Geschehen. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen versuchten sich die beiden Tatverdächtigen auf einem angrenzenden Grundstück zu verstecken. Durch die Aufrechthaltung des Telefonats konnte die Zeugin das Versteck der beiden männlichen Jugendlichen gegenüber den Beamten mitteilen. Die beiden 14-Jährigen, die vorläufig festgenommen wurden, führten Aufbruchswerkzeug und Maskierungsmittel mit sich. Darüber hinaus wurden Hebelspuren an dem Zigarettenautomaten festgestellt. Den Tatverdächtigen gelang es allerdings nicht, an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Jedoch richteten sie einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an. Die vorläufig Festgenommenen wurden anschließend zum Polizeirevier Böblingen gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die beiden 14-Jährigen müssen nun mit einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls rechnen.

