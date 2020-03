POL-LB: Ludwigsburg: Unfallzeugen gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 08:30 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Fasanenstraße in Ludwigsburg ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Fasanenstraße musste der Radfahrer einer von rechts kommenden Kehrmaschine ausweichen. Möglicherweise hatte der 61-jährige Kehrmaschinenfahrer den Radfahrer übersehen und fuhr teilweise auf den Radweg. Im Zuge des Ausweichmanövers verlor der 28-Jährige die Kontrolle über sein Rad und stürzte nach rechts in den Grünstreifen. Hierdurch erlitt der Mann leichte Verletzungen. Zu einer Berührung mit der Kehrmaschine soll es nicht gekommen sein. Allerdings ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Diesbezüglich wird eine noch unbekannte Frau gesucht, die zum Unfallzeitpunkt dem Radfahrer entgegenkam. Obendrein werden weitere Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

