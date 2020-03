Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: LKW samt Ladung ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Ein LKW ist am Donnerstag gegen 10.45 Uhr in der Seewiesenstraße in Bietigheim-Bissingen samt Ladung komplett ausgebrannt. Die 34 Jahre alte Lenkerin des Fahrzeugs wollte eigentlich in der Seewiesenstraße bei zwei Firmen abladen, als der LKW aus noch unbekannter Ursache plötzlich zu brennen begann. Die Frau verließ sofort die Fahrerkabine. Nur wenig später stand das Fahrzeug samt Ladung, es handelte sich um Autozubehörteile, in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen befand sich mit 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort und übernahm die Löscharbeiten. Weder der LKW noch die Ladung waren jedoch noch zu retten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei in der Nähe abgestellte PKW, ein Opel und ein Skoda, beschädigt. Dieser Sachschaden wurde auf weitere 5.000 Euro beziffert. Der ausgebrannte LKW musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Der Bauhof Bietigheim-Bissingen kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Die Seewiesenstraße war bis gegen 12.40 Uhr gesperrt.

