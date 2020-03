Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall beim Linksabbiegen

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 10:40 Uhr in Bietigheim ereignete. Eine 79-jährige Frau befuhr mit einem Hyundai die Geisinger Straße und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit eine 61-Jährige, die mit einem Opel auf der Stuttgarter Straße in Richtung Besigheim unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge schließlich zusammen, wodurch beide Frauen leicht verletzt wurden. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzten anschließend in ein Krankenhaus. Die beiden Autos waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

