Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler-Rötenbach - Kollision mit Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, ereignete sich um 06.37 Uhr auf der K4992 Ortsausgang von Rötenbach ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf der K4992 von Rötenbach in Richtung Löffingen. In der Kurvenkombination am Ortsausgang kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 29-jährigen Pkw-Fahrerin. Diese musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12000 EUR geschätzt.

RTN/C.W.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell