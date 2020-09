Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Lkw bleibt an Bahnbrücke hängen - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, gegen 11 Uhr, fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Mouscron-Allee in Richtung der Güterstraße. Offenbar hatte der Fahrer hierbei vergessen einen Ausleger an seinem Muldenkipper einzufahren, so dass es beim Durchfahren einer Bahnunterführung zu einer heftigen Berührung mit der Tunneldecke kam. Durch das abrupte Abstoppen wurde das Führerhaus des Lkw gegen die Tunneldecke geschlagen. Hierbei zog sich der 25-jährige Fahrer leicht Verletzungen zu. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr kurzzeitig gestoppt. Augenscheinlich war an der Brücke, außer abgeplatztem Beton, kein Schaden entstanden, was jedoch noch geprüft werden muss. Der Sachschaden am Lkw liegt bei etwa 10.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell