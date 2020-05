Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag in Zeit von 09:45 Uhr bis 11:00 Uhr. Eine 66-jährige Frau hatte ihren braunen Golf in einer Parkbucht in der Gerbereistraße geparkt und bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug einen roten Kleinwagen festgestellt, der sehr dicht an ihrer Fahrerseite geparkt hatte, sodass sie über die Beifahrertür einsteigen musste. Zu Hause angekommen stellte sie rote Unfallschäden im vorderen linken Bereich der Stoßstange fest. Nach Hinzuziehung einer Polizeistreife des Polizeireviers Wiesloch konnte der rote Kleinwagen aber nicht mehr an der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell