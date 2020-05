Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:55 Uhr auf der Bismarckstraße auf Höhe des Quadrats L4 zu einem Verkehrsunfall, wonach der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich um einen weißen Transporter mit Mannheimer Kennzeichen, der in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war. Beim Fahrstreifenwechsel von rechts nach links kollidierte er mit dem Audi einer 19-Jährigen, die links neben ihm fuhr und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

