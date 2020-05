Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 29-jähriger BMW-Fahrer in Posermanier und unter Drogen unterwegs

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Donnerstagabend war ein 29-jähriger Mann in seinem 3er-BMW in der Neckarstadt in Posermanier unterwegs und stand dabei unter Drogeneinfluss. Der BMW fiel einer Streife der Verkehrspolizei kurz nach 18 Uhr durch lautes und dumpfes Auspuffgeräusch auf der Friedrich-Ebert-Brücke auf. Er wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Dabei fielen den Beamten sofort deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum bei dem Fahrer auf. Ein Drogenvortest bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis. Dem 29-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Verkehrsspezialisten technische Veränderungen an der Auspuffanlage und eine unzulässige Rad- /Reifenkombination fest. Der BMW wurde zur eingehenden Untersuchung durch einen Sachverständigen sichergestellt.

Gegen den 29-jährigen Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Verdacht des Drogenbesitzes sowie mehrerer Verstöße gegen die StVO und StVZO ermittelt. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell