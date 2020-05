Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Zusammenstoß mit Rettungswagen

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es im Stadtteil Käfertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt beteiligt war. Ein 89-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem Ford auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße "Auf dem Sand" stieß er mit einem Krankenwagen zusammen, der ihm mit Blaulicht und Martinshorn in Fahrtrichtung Innenstadt entgegenkam. Der Fahrer des Rettungswagens bremste noch bis zum Stillstand ab, als er bemerkte, dass der 89-Jährige keinerlei Anstalten machte, anzuhalten. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Ford prallte frontal gegen den Rettungswagen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen, da er dem Rettungswagen auf Einsatzfahrt nicht freie Fahrt geschaffen hatte.

