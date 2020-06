Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Spiekeroog - Fahrradunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Spiekeroog - Fahrradunfall

Zu einem Fahrradunfall kam es am Montag gegen 14.30 Uhr auf Spiekeroog. Ein zehnjähriges Mädchen fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Süderloog in Richtung Hellerpad, als es alleinbeteiligt stürzte. Durch den Sturz wurde die Zehnjährige nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie vorsorglich in eine Klinik.

