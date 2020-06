Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Mann bei Unfall schwer verletzt; Südbrookmerland - Auffahrunfall

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Mann bei Unfall schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall mit einem Quad kam es am Dienstag in Wiesmoor. Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte ein 51 Jahre alter Mann am Vormittag bei einem Händler in Wiesmoor ein neues Quad erworben. Beim Verlassen der Verkaufsfläche an der Hauptstraße verlor der Mann offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr über die Bundesstraße und geriet alleinbeteiligt in einen gegenüberliegenden Graben. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Auf der Auricher Straße in Südbrookmerland ist es am Montag zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr in Höhe Ringstraße gegen 15.40 Uhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi A4 auf, der dadurch auf einen Audi B8 geschoben wurde. Ein Säugling in dem Audi A4 wurde durch den Aufprall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

