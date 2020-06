Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Hovel - Zigarettenautomat aufgebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund/Hovel - Zigarettenautomat aufgebrochen

In Wittmund wurde am Wochenende ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Auf dem Parkplatz einer ehemaligen Gaststätte in der Müggenkruger Straße öffneten Unbekannte gewaltsam den Automaten und entwendeten Bargeld und Tabakwaren. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell