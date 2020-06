POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 14.06.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Falsche Kennzeichen und keinen Führerschein

Die Verkehrskotrolle eines 28jährigen PKW-Fahrers aus Aurich am Samstagvormittag im Auricher Stadtgebiet führte zur Einleitung gleich mehrerer Strafverfahren. Nicht nur dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, er hatte zudem die Kennzeichen eines ganz anderen PKW an seinem angebracht, welcher demzufolge nicht zugelassen und versichert war.

Aurich - Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 48jährige aus Großefehn mit ihrem PKW die Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Aurich. In Schirum beabsichtigte die Frau nach links in den Weener Weg abzubiegen und musste ihrem PKW wegen Gegenverkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Eine, dahinterfahrende, 76jährige aus Köln hielt hinter der Dame. Ein 68jähriger Wohnmobilfahrer erkannte die Situation zu spät, fuhr der Kölnerin hinten auf und schob den PKW auf den PKW der Abbiegerin. Durch den Aufprall wurde die Frau aus Großefehn sowie ihr 45jähriger Beifahrer leicht verletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 8.000,-EUR.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - PKW beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Ortsteil Walle, Lange-Äcker-Straße, ein Skoda beschädigt. Bislang unbekannter Täter entzündete im Bereich des Radkastens ein Feuer, hierdurch wurde der Reifen sowie die Kunststoffverkleidung des Radkastens beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel.: 04941/606-215 zu melden.

Moorhusen - Streifenwagen mit Bierflaschen beworfen und Polizeibeamte beleidigt

Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurden die Beamten der Polizei Aurich zu einer gemeldeten Verkehrsunfallflucht in den Rüskeweg, Südbrookmerland, Ortsteil Moorhusen gerufen. Am Einsatzort konnte kein Unfallgeschehen festgestellt werden. Angetroffen wurde lediglich der stark alkoholisierte Meldende, ein 26jähriger aus Südbrookmerland. Als die Beamten den Einsatzort verlassen wollten, begann der Mann mit Bierflaschen in Richtung des Funkstreifenwagens zu werfen, verfehlte diesen jedoch. Weiterhin wurden die Polizisten aufs übelste beschimpft. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht zu Sonnabend kam ein derzeit unbekanntes Kraftfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Bepflanzung eines Grundstückes in der Straße Hauskamp in Friedeburg. Im Anschluss entfernte sich der gegenwärtig unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen. Telefon: 04462-9110.

Neuschoo - Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Nacht zu Sonntag gegen 04:50 Uhr führten Beamte der Polizei Wittmund in der Straße "Schaftrifft" in Neuschoo eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Daraufhin wurde dem alkoholisierten Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Im Weiteren wird sich der 25-jährige Wittmunder in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

