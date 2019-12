Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Streit um Frau - ein Verletzter

Duisburg (ots)

Zwei Männer (27, 39) hatten sich am Mittwochabend (4. Dezember, 23:30 Uhr) auf einem Parkplatz am Stadtpark an der Bürgermeister-Pütz-Straße verabredet, um einen Streit wegen einer Frau zu klären. Doch der 27-Jährige kam nicht allein: Gemeinsam mit acht Familienmitgliedern (15 bis 53) soll dieser auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein, durch das der 39-Jährige Verletzungen davon trug. Nach der Auseinandersetzung flüchtete die Angreifergruppe mit zwei Autos. Durch einen Zeugen (47) alarmiert, rückten acht Einsatzfahrzeuge der Polizei aus und konnten den flüchtigen BMW sowie einen Audi in Tatortnähe anhalten. Die Ordnungshüter überprüften alle Beteiligten, fanden jedoch kein Messer. Die Streitparteien machten widersprüchliche Angaben dazu, wer das Messer schlussendlich gezogen hat. Die Kripo ermittelt jetzt den genauen Ablauf und die Hintergründe der gefährlichen Körperverletzung. Der verletzte 39-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (jg)

