POL-AUR: Aurich/Wittmund - Mehr als 30 Handyverstöße geahndet

Aurich/Wittmund (ots)

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund hat im Rahmen einer angekündigten Schwerpunktkontrollwoche zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und geahndet. Die Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr fand in der vergangenen Woche an verschiedenen Örtlichkeiten im Zuständigkeitsbereich der Inspektion statt. Insgesamt stellten die Beamten mehr als 90 Verstöße fest, davon allein 34 wegen der Benutzung eines Handys am Steuer. Gegen die 34 Autofahrer, die ihr Handy während der Fahrt benutzten, wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Wer gegen das Handyverbot am Steuer verstößt, muss mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Angesichts der hohen Anzahl an Handyverstößen weist die Polizei erneut darauf hin, dass die Benutzung eines Smartphones am Steuer lebensgefährlich sein kann. Der am Steuer sitzende Handynutzer bringt mit seinem Verhalten nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr.

Die Teilnahme am Straßenverkehr, egal in welcher Form, erfordert die volle Konzentration. Beim Autofahren gehören daher die Hände ans Lenkrad - und nicht ans Handy.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Verkehrskontrollen in der vergangenen Woche 43 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Bei fünf Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung abgelaufen, sodass ein Bußgeld fällig wurde. Vier Verkehrsteilnehmer hatten zudem ihre Ladung nicht ausreichend gesichert.

