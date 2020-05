Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Velbert - 2005048

Mettmann (ots)

Am Samstagvormittag (09. Mai 2020) stießen im Kreuzungsbereich Siebeneicker Straße / Ibacher Mühle in Velbert-Neviges zwei Fahrzeuge aus Wuppertal ineinander. Eine 58-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den verunfallten Fahrzeugen wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Das war geschehen:

Gegen 11:10 Uhr befuhr eine 58-jährige Wuppertalerin mit ihrem Mitsubishi Space Star die Siebeneicker Straße aus Fahrtrichtung Wuppertal kommend. In Höhe des Kreuzungsbereichs zur übergeordneten Straße Ibacher Mühler hatte sie die Absicht, nach links auf die Siebeneicker Straße einzubiegen und der Straße in Richtung Velbert zu folgen. Im Abbiegevorgang stieß sie mit dem von links kommenden Opel Corsa einer 81-jährigen Wuppertalerin zusammen. Diese hatte die Siebeneicker Straße aus Richtung Velbert befahren und wollte ihre Fahrt auf der vorfahrtberechtigten Straße Ibacher Mühle in Richtung Wuppertal fortsetzen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Misubishi der 58-Jährigen schwer beschädigt und die Wuppertalerin verletzt. Glücklicherweise konnte sie das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die 81-Jährige blieb unverletzt.

Der Schaden an dem Mitsubishi wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugfront war so stark deformiert, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Die Schadenshöhe am Opel wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden auf Wunsch der Halter abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der gesamte Kreuzungsbereich gesperrt.

