Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mofafahrerin leicht verletzt; Norden - Berauscht gefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Mofafahrerin leicht verletzt

Eine 58-jährige Frau ist am Montag in Norden bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Um kurz nach 16 Uhr fuhr eine 67-jährige Renault-Fahrerin auf der Norddeicher Straße in Richtung Hafen. Sie wollte nach links auf einen Parkplatz einbiegen und übersah dabei offenbar die 58-jährige Frau mit einem Mofa, die auf dem dortigen Radweg in Richtung Norden fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Mofafahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Norden - Berauscht gefahren

Die Polizei hat am Montag gegen 9.45 Uhr einen 21 Jahre alten Autofahrer in Norden angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der VW-Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

