Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: schwerer Verkehrsunfall

Weinheim: (ots)

Nach einem Verkehrsunfall gegen 20:26 Uhr ist der Unfallhergang noch unklar. Die Mannheimer Straße ist während der noch laufenden Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Vier Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugenhinweise bitte an die Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim unter 0621/174-4222 oder das Polizeirevier Weinheim unter 06201/10030. *mm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell